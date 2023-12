Forum international sur la formation, emploi et entrepreneuriat : La grande initiative du cabinet Eco Finance du 9 au 12 janvier 2024 au Grand théâtre de Dakar

Le Cabinet International Eco Finance Entreprises organise du 09 au 12 janvier 2024, au Grand Théâtre de Dakar, un forum dénommé Forum international pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.









En perspective, de cet événement Seneweb TV a reçu en émission spéciale Madame Lô Magui, Directrice Marketing et communication du cabinet ECOFINANCE ENTREPRISES pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet évènement majeur qui se présente aussi comme un vecteur d’opportunités d’affaires pour les entreprises, les entrepreneurs, les PME, les micro, petites et moyennes entreprises.





Des réponses sur l’épineuse question de l’émigration irrégulière, la problématique de l’emploi au Sénégal et en Afrique, la formation et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes face à la situation de chômage observée dans nos sociétés africaines et entre autres questions seront apportées par le Cabinet International Eco Finance Entreprises et ses partenaires dans un cadre échange fructueux.