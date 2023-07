Forum Invest In Senegal : Abdoulaye Baldé dévoile les chiffres de cette première édition

La 1ère édition du forum international « Invest In Senegal » a enregistré la présence de 3200 participants répartis en 70 nationalités. L’annonce a été faite par le Directeur général de l’APIX, qui s’exprimait ce vendredi 7 juillet 2023, en marge de la cérémonie de clôture. Organisé par l’Agence nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A), cet important événement dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la République, Macky Sall, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), à Dakar (Sénégal), a été un moment propice pour discuter des nombreuses opportunités d’investissement qu’offre le Sénégal.









« En ma qualité de Directeur général de l’APIX, je suis honoré de vous avoir accueilli pour discuter des opportunités d’investissement passionnantes que notre pays offre », a souligné Dr Abdoulaye Baldé, en présence du Premier ministre Amadou Ba, du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr, du président du Club des investisseurs sénégalais (CIS), Pierre Goudiaby Atépa, entre autres. Selon lui, ce forum constitue une plateforme unique pour promouvoir le potentiel économique du Sénégal et pour attirer des investissements nationaux et étrangers.





A l’en croire, « c’est une vitrine pour le pays et une invitation ouverte aux investisseurs du monde entier à explorer les opportunités » qui se présentent au Sénégal. « Nous avons réuni dans ce forum une diversité d’entreprises, allant des Petites et moyennes entreprises (PME) aux grandes multinationales, dans des secteurs variés. Cette diversité, source d’enrichissement et de complémentarité, offre des perspectives nouvelles, des idées novatrices et des possibilités de partenariat dans des domaines variés », a renseigné le DG de l’APIX.





Le forum s’est déroulé sous un format comportant quatre volets essentiels, à savoir : la cérémonie d’ouverture, une série de panels, une série de table ronde et des expositions. Et l’un des principaux messages qui ressort des allocutions à la cérémonie d’ouverture est l’importance cruciale de l’investissement pour la croissance économique et le développement durable. Au total, 6 panels et 12 tables rondes ont été organisés pour susciter l’appétence sur les 50 Projets structurants couvrant les priorités du Plan Sénégal émergent (PSE), à savoir : la matérialisation du hub santé, du hub aérien et du hub industriel. Les tables rondes également concernent les projets d’investissement couvrant l’économie créative, l’économie bleue et l’économie verte pour capter des investissements durables dans les territoires.





La génération de 800 contacts directs convertibles en projets d’investissement et 2500 milliards de financement, attendus





Ainsi, le patron de l’APIX renseigne qu’il est attendu la génération de 800 contacts directs convertibles en projets d’investissement et 2500 milliards de financement à travers des joint-ventures et des partenariats gagnant-gagnant.





Le forum Invest In Senegal a également mis en avant l’importance des infrastructures de qualité pour soutenir le développement économique. A cet effet, un accent particulier a été mis sur les opportunités offertes par les Partenaires public-privé (PPP) pour financer ces infrastructures de manière efficace et durable.





Un programme complet et diversifié proposé aux investisseurs pour répondre à leurs attentes et favoriser les échanges fructueux





Aux investisseurs, le forum a proposé un programme complet et diversifié pour répondre à leurs attentes et favoriser les échanges fructueux. Il s’agit d’un programme qui, selon le Directeur général de l’APIX, offre « une combinaison équilibrée de sessions formelles, d’activités de réseautage et de découvertes sur le terrain ».