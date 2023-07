Forum Invest In Sénégal : Les nombreuses opportunités du pays présentées aux investisseurs

Le 1er forum international des investissements du Sénégal a ouvert ses portes, ce jeudi 6 juillet 2023, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), à Dakar (Sénégal). Organisée par l’Agence nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A), cette importante rencontre de trois jours (les 6, 7 et 8 juillet) baptisée « Invest In Senegal », dont la cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le président de la République, Macky Sall, est un rendez-vous incontournable de promotion des opportunités considérables d’investissements auprès des opérateurs économiques, des partenaires financiers et industriels attendus aussi bien de l’Afrique que du reste du monde. Elle vise à présenter, à partir d’une bourse de projets économiquement et financièrement viables, les opportunités commerciales et d’investissement dans les secteurs de croissance; mobiliser des financements pour les projets intégrateurs régionaux; favoriser des rencontres B to B entre les investisseurs, l’Etat et les entreprises du secteur privé participants au forum; attirer le maximum de capitaux et renforcer l’élan actuel de croissance du Sénégal et l’intégration économique régionale; accroître les partenariats public-privé, les joint-ventures et faire la promotion des PME; mieux faire connaître l’environnement économique du pays et les marqueurs de l’émergence; promouvoir un environnement des affaires sain et des régimes incitatifs; et enfin, devenir le lieu de rencontre privilégié des investisseurs intervenant en Afrique.









Un pays, plusieurs opportunités





Ici, toutes les opportunités qu’offre le pays sont présentées aux investisseurs. Il s’agit notamment des Zones économiques spéciales (ZES) ; les mines, les énergies, l’industrie pharmaceutique, la santé, la finance, l’économie numérique et créative, le tourisme, l’économie bleue, l’éducation, les infrastructures structurantes, les transports de masse, l’agri-business et le Partenariat public-privé (PPP).





En effet, l’engagement au quotidien du Gouvernement du Sénégal sous l’impulsion du Président Macky Sall est de créer « les meilleures conditions d’affaires » pour les entreprises et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux, notamment du secteur privé, et les investisseurs nationaux et internationaux.





Le forum Invest In Senegal, consacré au développement des marchés locaux et régionaux dans une logique d’intégration ainsi qu’à la promotion des opportunités d’affaires du secteur privé, signe l’arrivée du Sénégal dans le concert des pays émergents. Ainsi, plusieurs rencontres B to B y sont prévues et plusieurs conventions feront l’objet de signature. Au cours du forum, les investisseurs présents auront connaissance de l’ensemble des projets viables dans les secteurs sub-cités et une meilleure connaissance des appuis au secteur privé mis en place par l’administration et des différents Partenaires techniques et financiers (PTF); les projets intégrateurs régionaux seront identifiés ; les investisseurs présents seront rassurés par le cadre institutionnel, réglementaire et incitatif dont dispose le Sénégal pour les affaires; et un mécanisme sera mis en place pour suivre les engagements pris lors de la rencontre.





Durant ces trois jours, les participants auront droit à des conférences et panels de haut niveau axés autour des secteurs d'opportunités sub-cités ; des espaces d’exposition servant de vitrine pour les entreprises souhaitant promouvoir leur marque et faire découvrir leurs dernières innovations ; des espaces B to B et B to G aménagés pour faciliter les rencontres professionnelles ; une découverte du Sénégal ; et enfin, une journée d'excursions pour visiter les merveilles du Sénégal. En effet, plus de 2500 participants composés notamment d’investisseurs, de CEO, de TPE, de PME, de délégations internationales, de médias, ont pris part à ce 1er forum international des investissements du Sénégal. Lequel a enregistré également la présence d’exposants, de plusieurs pays, de partenaires, des entreprises, des porteurs de projets, des acteurs économiques venus des quatre coins de la planète, entre autres.





« Une terre d’opportunités car chaque région recèle de richesses, d’hommes et de femmes qualifiés qui facilitent l’investissement dans les niches croissantes de l’économie mondiale »





Selon le Chef de l’Etat, investir au Sénégal, c’est découvrir « une terre d’opportunités car chaque région recèle de richesses, d’hommes et de femmes qualifiés qui facilitent l’investissement dans les niches croissantes de l’économie mondiale : agriculture, exploitation minière, gazière et pétrolière, industrie, économie numérique, tourisme, transport, pêche, aquaculture, etc. ». A en croire le Président Macky Sall, « cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux, notamment du secteur privé, et les investisseurs nationaux et internationaux ».





« Bâtir un narratif qui reflète l’image positive d’un pays et d’un continent africain qui enclenche une transformation économique et sociale visant l’émergence à l’horizon 2035 »





Le Directeur général de APIX-S.A, pour sa part, a souligné que cet événement de rang mondial est conçu pour inscrire Dakar et sa nouvelle ville Diamniadio dans le calendrier international des événements de promotion économique en faveur de l’Afrique. « Cela permettra de bâtir un narratif qui reflète l’image positive d’un pays et d’un continent africain qui enclenche une transformation économique et sociale visant l’émergence à l’horizon 2035 », a soutenu Dr. Abdoulaye Baldé.