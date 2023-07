Forum Invest in Sénégal - Partenariat public-privé : Les acteurs listent les opportunités et les défis

Les activités du Forum Invest In Senegal se poursuivent. Ce vendredi 7 juillet, la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Madame Oulimata Sarr, a présidé un grand panel sur le thème « Sénégal post 2023 : PPP et opportunités à saisir ». Cette rencontre de haut niveau a été animée par le Directeur général du FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr ; le Directeur général de la CDC, El Hadj Mouhamadou Boye Diao ; le Directeur général du BOS, Ousseynou Kane ; le directeur de Planet One holding limited (UAE), Deepack Baladji ; le Directeur général de SERTEM Groupe, Taslim Ngom ; de Mike Salawou de la BAD ; et Efraim Meslet de Mitrelli Sénégal. Elle a été modérée par Lamine Lô, coordonnateur de l’Unité nationale d’appui aux PPP (Partenariat Public-Privé) au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.





« La mobilisation du secteur privé dans les projets PPP reste un défi »





Au cours de ce panel, qui s’est tenu dans la grande salle plénière du Cicad (Diamniadio), ces acteurs ont, tour à tour, abordé la question de l’accès au financement des projets PPP dans les pays en développement, non sans oublier de souligner ses opportunités et les nombreux défis auxquels il fait face. Selon Mme le ministre, la croissance enregistrée au Sénégal a été impulsée par la mise en œuvre de projets issus de Partenariats public-privé (PPP). Toutefois, Oulimata Sarr estime que « la mobilisation du secteur privé dans les projets PPP d’une manière générale reste un défi ».