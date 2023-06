Forum «Invest in Sénégal » : Près de 3000 participants attendus

En prélude du Forum « Invest in Sénégal », prévu du 6 au 8 juillet 2023 à Diamniadio, le Directeur Général de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX-SA), Abdoulaye Baldé ,a fait le point sur les préparatifs de l’événement. Plus de 3 000 personnes sont attendues à cette rencontre internationale, renseigne-t-il : «Nous attendons pas moins de 2000 à 3000 personnes. Nous avons déjà des confirmations de plus de 1700 personnes qui viendront de 40 à 50 pays du monde entier. C’est un forum important. 51 projets matures d’un coût global de 2 mille milliards de FCFA ont été retenus pour être présentés aux investisseurs qui vont séjourner à Dakar. Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble du territoire national et sont portés à la fois par le public et le secteur privé »









Des rencontres entre les porteurs de projets publics , privés et investisseurs sont prévus au cours de ces trois jours d’échange. « Des panels entre les startups et les investisseurs seront organisés dans des salles bien aménagées afin d’échanger et leur permettre d’avoir des intentions de financement », informe-t-il.





La Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa), a été retenue comme invitée d’honneur de cet événement. Cette invitation prestigieuse sera honorée par la présence du Président Alassane Ouattara qui sera accompagnée d’une forte délégation d’investisseurs, précise Abdoulaye Baldé.





Présent lors de la rencontre, Djiby Diagne, président du comité scientifique du forum rapporte qu’« entre 50 et 70 exposants notamment des entreprises sont attendues durant cet évènement. L’objectif est de mobiliser 2000 milliards FCFA. Même si la côte d’ivoire est l’invité d’honneur, il y aura aussi d’autres pays africains tels que le Ghana, le Nigéria, des pays européens, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis, la Chine, la Turquie, entre autres, sont attendus à cette rencontre »