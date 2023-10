Forum sur l'information et la démocratie : Africtivistes réunit les acteurs

Pour renforcer la démocratie sénégalaise à travers l’innovation numérique et la transparence de l’information, Africtivistes a organisé un forum sur l'information et la démocratie. Plusieurs organisations se sont regroupées pour débattre sur la démocratie.







« Deux jours de rencontre pour créer une conversation entre les acteurs de médias, la société civile, les acteurs politiques , les experts, qui va dans le sens de comment poser les questions de l'heure et essayer d’apporter des réponses. Au moment où le Sénégal traverse une crise politique où certains journalistes rencontrent des difficultés pour exercer leur métier, les acteurs de la société civile sont obligés de s’enfuir pour se réfugier dans d’autres pays pour prendre la parole. Un simple citoyen se retrouve en prison parce qu'il a commenté ou fait, un post sur les réseaux sociaux. C’est une façon de donner au secteur des médias le rôle qui leur est destiné, c'est-à-dire être sentinelle de la démocratie», déclare Cheikh Fall, président d'Africtivistes.





Ce forum vise aussi à favoriser un environnement numérique informationnel inclusif et responsable pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne au Sénégal.





« L’innovation numérique est au cœur des discussions. On est à l'ère de la digitalisation dans un cyberespace. Les médias se déplacent dans un cyberespace. Par contre, il faut accompagner cette dynamique de mise à niveau des médias qui va dans le sens d’apporter une réponse à une commande et celle-ci passe par la population. C’est une commande d’accès à une information de qualité, en temps réel et à une information bien vérifiée», explique Cheikh Fall.





Un prix médias et démocratie a été décerné Sud FM. Cheikh Fall explique les raisons de ce choix : « Nous avons initié un prix pour distinguer un média sénégalais qui répond aux critères qu’on s’est fixés, le rôle que le média apporté à la démocratie et comment faire pour le consolider, un média qui fait des investigations, un média qui est résilient et qui respecte l’éthique et la déontologie. Et c’est Sud FM qui est primée.»