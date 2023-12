Forum sur le développement des SVA au Sénégal : La 5G et l’intelligence artificielle mises en exergue

La 6ème édition du forum national sur le développement des Services à valeur ajoutée (SVA) au Sénégal s’est ouverte ce jeudi 14 décembre 2023, à Dakar, au Sénégal. Organisée par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), cette rencontre d’une journée se veut d'être un cadre de discussions et d’échanges autour des problématiques de développement des services numériques, qui entend « donner la parole à des experts issus des communautés créatives de l'industrie numérique au Sénégal et habités par un fort désir de faire avancer davantage le secteur des communications électroniques ». Elle fait partie des événements majeurs dans le calendrier annuel de l’ARTP.



« La 5G et l’intelligence artificielle ouvrent une nouvelle ère d’opportunités et de création de SVA »



A cet effet, le régulateur a présenté le bilan sur l’activité des SVA et la mise en œuvre des recommandations de la 5ème édition dudit forum. Ici, l’ARTP a décliné les différents types de SVA, la procédure pour devenir SVA, la procédure à suivre pour être attributaire de numéro, entre autres.





Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux au nom du Directeur général de l’ARTP, M. Yellamine Goumbala, Secrétaire général de l’ARTP, a souligné que l’édition de cette année se tient dans un contexte spécial marqué par l’adoption, par l’Etat du Sénégal, de stratégies sur les données, sur l’intelligence artificielle ainsi que sur l’attribution de la 5G. Selon lui, la 5G et l’intelligence artificielle ouvrent une nouvelle ère d’opportunités et de création de services à valeur ajoutée au Sénégal.