[Journal de l'Afrique] Gabon : première prise de parole du général Brice Oligui Nguema

Gabon : première prise de parole du général Brice Oligui Nguema

Le général Oligui Nguema a pris la parole pour la première fois vendredi, deux jours après le coup d’État au Gabon. Il s’est adressé au corps diplomatique. Le nouvel homme fort du pays a notamment promis de "réorganiser" les institutions dans un sens "plus démocratique" et plus respectueux "des droits humains".





Après la répression d'une manifestation qui a fait une cinquantaine de morts mercredi dernier à Goma, le choc et l'émotion demeurent en République démocratique du Congo. Un appel à manifester avait été lancé par une secte mystico-religieuse pour exiger le départ de la Monusco (mission de l'ONU en RDC) présente dans l’est du pays depuis plus de 20 ans. Ce rassemblement avait été interdit par les autorités militaires de la province. Dans le pays, les réactions se multiplient.





En Tunisie, malgré une relative accalmie après la vague de violences et d’expulsions dans le désert de migrants subsahariens début juillet, la crise migratoire continue. Des migrants continuent d’arriver par voie terrestre aux frontières tunisiennes, notamment ceux qui fuient les conflits au Soudan. Beaucoup se retrouvent à vivre dans les rues, faute de pouvoir être pris en charge par un organisme. La Tunisie n’ayant pas de loi sur l’asile, les réfugiés sont souvent livrés à eux-mêmes. Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés à leur rencontre.