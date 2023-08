Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique : 1XBET Sponsor Officiel de l’évènement

En prélude à la 19éme édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique qui se tiendra le 14 octobre 2023 à l’Hôtel KING FAHD PALACE de Dakar, un partenariat a été scellé entre le cabinet international ECO FINANCE ENTREPRISES, et le numéro1 des paris sportifs en ligne 1XBET.









En effet, le siège de 1XBET au Sénégal a servi de cadre ce lundi 28 août 2023, à la signature de convention de partenariat instaurant 1XBET comme Sponsor Officiel du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique, en présence du Directeur Général d’ECO FINANCE ENTREPRISES, Mr Djibril BARRY et du Directeur Général Adjoint de 1XBET au Sénégal, Mr Kalidou GUISSE.