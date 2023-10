Gala des 100 entreprises : Ousmane Sylla et Dakar Dem Dikk doublement récompensés

Le Directeur Général de la société de transport public de voyageurs Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, également maire de la commune de Kédougou, a été honoré lors du gala des 100 entreprises et managers les plus dynamiques d’Afrique organisé par Eco Finances Entreprise, le samedi 14 octobre 2023 au King Fahd Palace de Dakar. Une récompense d'autant plus remarquable qu'elle intervient 11 mois après sa nomination.











Lors de cet événement, Ousmane Sylla, figure éminente des secteurs du transport et de la sidérurgie, a reçu deux palmes de son Excellence Karim Achraf, ambassadeur d’Égypte au Sénégal. Ces palmes symbolisent la persévérance, l'expertise, le management inclusif et le leadership acharné. La première récompense a été attribuée à l'entreprise la plus dynamique dans le secteur du transport public en Afrique, tandis que la seconde a souligné la vision du manager le plus dynamique du secteur du transport public en Afrique de l'Ouest, Ousmane Sylla.





Dans son discours, il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Macky Sall, le gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, ainsi que le PCA de Dakar Dem Dikk, Habibou Thimbo, pour leur soutien dans sa quête d'innovation et d'excellence opérationnelle.





L'exploit du Directeur Général de Dakar Dem Dikk restera gravé dans l'histoire de la société de transport, et il a été chaleureusement applaudi par l'audience présente. Le maire de la commune de Kédougou a profité de cette occasion solennelle pour annoncer l'arrivée imminente de nouveaux bus, qui permettront à la compagnie de transport de doubler sa flotte, offrant ainsi un service de qualité et de sécurité aux citoyens sénégalais.





Il a conclu son discours en lançant un appel à l'ensemble des lauréats présents dans la salle, les encourageant à travailler avec détermination et à aspirer au changement positif pour contribuer à faire de Dakar Dem Dikk une société dynamique et performante.