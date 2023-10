Gala des 100 entreprises : Une 19e édition inoubliable

Un événement qui a pleinement répondu à ses promesses. Le monde entrepreneurial africain s'est rassemblé ce samedi 14 octobre à Dakar pour honorer ses leaders et ses institutions lors du 19e Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique.





Le promoteur de cet événement, Djibril Barry, PDG du cabinet Eco Finance Entreprises, a souligné dans son discours inaugural l'importance de cette initiative.









"Il n'y a pas de meilleure manière exceptionnelle de promouvoir les entreprises en Afrique que de mettre en avant ces 100 entreprises qui se distinguent par leur innovation, leur expertise, leur capacité à conquérir les marchés africains, et leur impact positif sur l'économie africaine", a-t-il déclaré.





Concernant la sélection, il a expliqué que les 100 entreprises distinguées ont été soigneusement choisies parmi les 54 États du continent africain, en se basant sur des critères bien définis, tels que l'expertise, l'innovation, la capacité à pénétrer les marchés, et l'impact de leurs activités sur l'économie.





Au cours de cette soirée, une trentaine d'entreprises, d'initiatives et de personnalités ont été récompensées par des personnalités de renom, notamment la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maïga, et le consul d'Égypte au Sénégal.





Le Sénégal a brillé lors de cette cérémonie avec des distinctions notables, telles que le prix décerné à Dakar Dem Dikk, désignée comme l'entreprise la plus dynamique dans le secteur du transport public en Afrique, et la reconnaissance méritée à son directeur général, Ousmane Sylla, qui a été honoré comme le manager le plus dynamique du secteur du transport public en Afrique de l'Ouest. Mamadou Yatassaye a également été distingué en recevant la palme du meilleur investisseur de l’Afrique de l’Ouest.