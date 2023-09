GAMOU CHEZ LES GRANDES FAMILLES DE TIVAOUANE : CE QUE LE TOUT A L’EGOUT A CHANGÉ

Les rues et les ruelles des abords de la Grande Mosquée de Tivaouane sont noires de monde. Les maisons des guides religieux ne désemplissent pas. Chez Abdou Sy Al Amine, les couloirs et les cours du rez-de-chaussée comme ceux du premier niveau bruissent. Le Gamou, au-delà, de son essence religieuse, est un moment de retrouvailles. Cette affluence ne pèse plus sur la gestion des eaux usées. « Ici, nous recevons beaucoup de monde à chaque Gamou. Bien avant le raccordement, il nous arrivait de vider les fosses avant, le jour du Gamou et après l’évènement. Ce n’est plus le cas. Nous n'avons aucun souci, aucune gêne », a rapporté Cheikh Tidiane Sow.