Gestion de proximité des routes : Le FERA dote les communes de Pikine, Mbour, Fatick et Tambacounda d’une balayeuse mécanique

Le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) poursuit son programme de soutien et d’accompagnement des communes du Sénégal pour une gestion de proximité des routes. Après Saint-Louis, Touba et Diourbel, il a remis des balayeuses mécaniques aux communes de Pikine, Mbour, Fatick et Tambacounda. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé, ce mercredi 13 décembre 2023, à la remise officielle des clés aux maires Abdoulaye Timbo (Pikine), Cheikh Issa Sall (Mbour), Matar Ba (Fatick) et Papa Banda Dièye (Tambacounda). La rencontre, qui s’est tenue à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, a noté la présence du Directeur général du FERA, Pape Ibrahima Faye, entre autres.









Quatre balayeuses mécaniques d’un montant global de 476 millions





Il s’agit ici, de quatre véhicules de dernière génération en matière de technologie, qui s’inscrit dans une coopération nécessaire et indéfectible entre l’Etat central et les collectivités territoriales. Selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, le coût unitaire est estimé à 119 millions de francs Cfa, toute taxe comprise. Ce qui fait un montant global de 476 millions de francs. Ces balayeuses mécaniques en châssis destinées aux communes de Fatick, Mbour, Pikine et Tambacounda sont construites de façon élégante et robuste pour assurer un balayage à haute efficacité de tout type de déchets et de débris. En effet, elles offrent des solutions technologiques optimales en termes de haute performance, de qualité, de faible coût et de respect de l’environnement ; et sont en mesure de répondre aux attentes des clients en termes de productivité de la machine au plus haut niveau. La capacité du moteur permet, sans endommager l'un des facteurs, d’offrir à la fois une efficacité opérationnelle élevée et une consommation de carburant minimale. Et ses brosses à commande hydraulique, spécialement conçues pour les conditions routières difficiles, effectuent parfaitement et efficacement la fonction de balayer n’importe quel type d’ordures dans la zone juste avant les buses d’aspiration.





Mansour Faye renseigne que ces balayeuses mécaniques ont une capacité de contenance de 6 m3 chacune, et sont entièrement garanties pour une période de 3 ans.





Par rapport à l’exploitation, il signale que le FERA va assurer un entretien de ces véhicules pendant une période d’une année. De plus, il assure, à chacune des communes bénéficiaires, la formation de deux (2) chauffeurs et un (1) mécanicien, pour une bonne prise en main du véhicule.





Le Dg du FERA félicité pour le travail accompli et les bénéficiaires exhortés à une exploitation optimale





A ce titre, le ministre, après avoir félicité vivement le Directeur général du FERA et tous ses collaborateurs pour « l’important travail » qu’ils sont en train, au quotidien, de réaliser, a encouragé Pape Ibrahima Faye à persévérer dans ce sens. Selon lui, le FERA est aujourd’hui une « véritable star pour les communes ».





Mansour Faye a également exhorté les communes bénéficiaires à exploiter de la « façon la plus optimale ces véhicules et, surtout, leur assurer une maintenance de haute facture pour leur durabilité ».





Un accompagnement complémentaire salué et magnifié par les bénéficiaires





Les maires de Pikine, Mbour, Fatick et Tambacounda, bénéficiaires de cette deuxième remise de balayeuses mécaniques, ont salué et magnifié à sa juste valeur ce don du FERA. Selon leur porte-parole, Matar Ba, maire de Fatick, le FERA est en train de « guérir » les communes du Sénégal. « Au-delà de l’accompagnement pour prendre en charge la voirie de nos communes, vous êtes en train d’en rajouter d’autres. Mais, le plus important, c’est l’entretien parce que, avec l’environnement qu’il y a dans nos communes, on peut inaugurer une route, 6 mois après, quand on passe, on ne voit que du sable », a souligné l’édile de Fatick.





Il ajoute : « Pour le premier acte que vous avez posé, c’est d’une manière manuelle que vous avez aidé à recruter des jeunes et des femmes pour qu’ils prennent en charge cette question de désensablement. Et aujourd’hui, en complément, vous êtes en train de nous doter de camions pour, au-delà du fait qu’il y a des jeunes qui font le travail, il y a ce complément de faire le désensablement d’une manière mécanique. Et cela est extrêmement important ».





A ce titre, le porte-parole, au nom des populations des communes de Pikine, Mbour, Fatick et Tambacounda, a salué les efforts du FERA, et lui a vivement remercié pour cet appui.





Pour finir, le porte-parole des bénéficiaires s’est engagé à faire bon usage des véhicules au profit des populations.





7 balayeuses mécaniques octroyées aux communes





A ce jour, le FERA a octroyé 7 balayeuses mécaniques et compte servir toutes les communes du Sénégal. Selon son Dg, la prise en charge optimale de l’entretien routier est devenue une question à la fois impérieuse et urgente pour éviter d’opérer les offres consentis par l’Etat en matière de construction de routes. « Ces quatre balayeuses mécaniques en châssis vont, à coup sûr, augmenter les capacités d’entretien et de sauvegarde des routes non classées dans ces communes bénéficiaires », a-t-il souligné.