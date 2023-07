Gestion des déchets électroniques : SENUM SA et la mairie de Sandiara unissent leurs efforts

Le Centre des Handicapés Au Travail : les pionniers du recyclage





Le Centre des Handicapés Au Travail (CHAT) se consacre au recyclage des déchets électroniques et électriques envoyés à Sénégal Numérique SA par des structures diverses. C’est un centre de reconditionnement d'ordinateurs et d’autres matériels, créé grâce à l'initiative du Président de la République. Les ordinateurs sont vérifiés, nettoyés et réparés avant d'être réutilisés dans des salles multimédia dans les écoles à travers le pays. Le processus de démantèlement implique la récupération, le diagnostic, le démantèlement proprement dit et le tri des composants. 10 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques sont ainsi traitées chaque année par Sénégal Numérique SA.





Le CHAT emploie essentiellement des personnes en situation de handicap et contribue ainsi à lutter contre l'exclusion sociale de cette catégorie de la population en leur offrant des opportunités d'emploi et en mettant à profit leurs compétences dans le traitement des e-déchets.





La certification délivrée par Sénégal Numérique





Pour encourager les bonnes pratiques en matière de gestion des e-déchets, Sénégal Numérique délivre un certificat aux entreprises qui font appel à ses services. Ce certificat atteste de l'engagement de l'entreprise envers une gestion durable des e-déchets et de sa contribution à l'économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage en transformant les déchets en ressources précieuses. Dans le contexte des e-déchets, cela signifie récupérer les composants et les matériaux précieux des équipements électroniques et électriques usagés pour les réutiliser ou les recycler. Cela permet aux entreprises de valoriser leurs efforts et de renforcer leur image de responsabilité sociale et environnementale.





La valeur ajoutée de la gestion durable des e-déchets





La gestion durable des e-déchets présente de nombreux avantages. En plus de réduire l'impact environnemental, elle permet de récupérer des matières premières précieuses, telles que les métaux rares, pour une réutilisation future. De plus, elle favorise la création d'emplois dans le secteur du recyclage et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sénégal Numérique joue un rôle clé en facilitant cette transition vers une économie circulaire et durable.





La gestion des e-déchets constitue un enjeu majeur pour le Sénégal, mais grâce aux efforts de Sénégal Numérique et de ces partenaires, des progrès significatifs sont en train d’être réalisés. Les initiatives visant à collecter, traiter et valoriser les e-déchets contribuent à protéger l'environnement et à promouvoir un développement durable. La collaboration entre différents partenaires, nationaux et internationaux dont le ministère en charge de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique, renforce la capacité du Sénégal à relever ce défi croissant. Sénégal Numérique S.A. se positionne, en effet, en acteur clé en travaillant avec des entreprises publiques et privées pour mettre en place une gestion durable et une économie circulaire autour des e-déchets.