Gestion des inondations : Des Solutions innovantes propulsées par le Ministère en charge du numérique et Sénégal Numérique

La finale du Sama Dekkuway Challenge a regroupé ce Samedi 16 Décembre dans un hôtel de la place, le Ministère de la Communication des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Sénégal Numérique et des start ups. L’objectif est entre autre de mieux prendre en compte les questions liées aux inondations. Il s’agit de travailler avec précision à l’aide de la cartographie et des données.









Un cadre propice pour mieux appréhender la gestion des inondations qui taraudent l’esprit des populations. Le « Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGII) a pour objectif de chercher des solutions innovantes pour lutter contre les inondations. Il s’agit de la connaissance du risque d’inondations qui sera adossée à une communication institutionnelle et à une communication de masse.





Ces éléments de communication vont permettre aujourd’hui à inverser d’une manière indirecte la tendance. C’est à dire au lieu que l’Etat puisse continuer à réaliser des ouvrages de drainage, que les gens mettent l’accent sur comment ne pas occuper les zones inondables par la connaissance du risque.





Autrement dit, on va vers le développement de plateformes digitales qui permettront aux citoyens lambdas de ne pas habiter dans des zones non édificandis », a expliqué Madické Cissé, le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations et Coordonnateur du Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGII).





De leur côté, les start ups, sont contents de la promotion faite de leurs travaux techniques.