Gestion des risques et opération minière au Sénégal : La GCO partage son expérience au Salon international des mines 2023

La Grande Côte Opération (GCO) est partenaire officiel, depuis des années, du Salon international des mines (SIM). Ainsi, pour cette 7ème édition, qui a ouvert ses portes mardi, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio (Dakar), elle a participé à deux grands panels qui se sont tenus ce mercredi 4 octobre 2023, sur les thèmes « Gestion des risques dans l’exploitation minière » et « Opération minière au Sénégal : cas pratiques des sociétés minières ». Ici, l’entreprise sénégalaise, filiale du groupe Eramet, a également ouvert un grand stand pour échanger avec le public sur ses valeurs.









« GCO, une entreprise responsable qui incarne une démarche centrée sur l’homme »





Au cours de la première rencontre, qui a pour thème « Gestion des risques dans l’exploitation minière », le directeur santé et sécurité, services généraux de GCO Sénégal, a axé son intervention sur « la gestion de la sécurité à GCO ». Partageant son expérience avec l’assistance, Docteur Faustin Diatta a soutenu que la Grande Côte Opération s’est toujours identifiée et se positionne comme « une entreprise responsable ». Elle a « une démarche SST probante et responsable » qui a donné les résultats escomptés. Il s’agit ici, d’une démarche centrée sur l’homme, l’individu, et qui est incarnée par l’ensemble des collaborateurs, avec au premier chef le Directeur général. Elle s’appuie sur « une gamme pertinente maîtrisée et hiérarchisée d’outils d’évaluations des risques ; une formation SST proactive et en continue : plus de 25 000 heures/an ; une détection précoce des écarts et améliorations continues ; et enfin, une valorisation des bonnes pratiques ».





« Une politique très forte et robuste qui intègre et engage tout le monde »





Dr Diatta soutient que la question de la femme est au cœur des préoccupations de la GCO dont l’ambition est d’être une entreprise qui attire les femmes. Ici, il y a une prise en charge intégrée des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes.





Si tout cela est possible, le directeur santé et sécurité, services généraux de GCO Sénégal soutient que c’est grâce à « une politique très forte et robuste qui intègre et engage tout le monde » jusqu’au plus haut niveau. Cet engagement se formalise par une mise à disposition d’un budget d’investissement d’un milliard de francs Cfa dont 500 millions d’investissements en termes de santé et sécurité.





Cet engagement de l’entreprise minière lui a valu des résultats « très satisfaisants ». Selon Dr Faustin Diatta, il a permis à la GCO Sénégal d’être à 0,3% de taux de fréquence d’accidents sans arrêt. A l’en croire, aujourd’hui, l’entreprise affiche 15 millions d’heures « sans accident avec arrêt » en quatre années de travail. Ce qui est, pour lui, « une fierté » que la GCO compte maintenir, tout en restant en éveil.





« Les pratiques éthiques et responsables de GCO sont conformes aux plus hauts standards internationaux »





Le Directeur Général de GCO Sénégal, quant à lui, a pris part au panel sur « Opération minière au Sénégal : cas pratiques des sociétés minières ». Dans sa présentation, M. Guillaume Kurek a développé « les pratiques éthiques et responsables de la chaîne d’approvisionnement » de GCO. Selon lui, les pratiques éthiques et responsables de son entreprise sont conformes « aux plus hauts standards internationaux, avec une contribution nationale ; un benchmark gouvernance ; un référentiel sécurité ; et constitue la première mine sénégalaise certifiée ISO 14 001 et 50 001.





Le patron de GCO renseigne que son entreprise est passée d’«une mine responsable à une mine positive », avec 8 écoles et 33 salles de classe, 6 kilomètres de mur de clôture pour les écoles, 3 ambulances, 2 postes de santé, 2 marchés, 2 gares routières, 12 forages pour les populations, une addiction en eau pour 4 villages, une mutuelle de service agricole, une commission pour l’emploi local, 22 GIE locaux et 6 GIE féminins, 100% d’appro local en denrées, 70% d’achats locaux, un développement sous-traitant, un projet RSE à impact, et enfin, 110 millions d’euros de dépenses au Sénégal.





A ceux-là, s’ajoutent des logements modernes, de l’électricité, une attribution par ménage, une école publique ou daara, des mosquées, des cases de santé, éclairage publique, terres de remplacement, moyens de subsistances, équipements agricoles, 1000 hectares restitués en 5 ans, GIE sur tout le cycle, pépinière, restauration de la bande filaos, une centrale solaire de 22Mwc en fin 2024, et conversion de la centrale au LNG.





A rappeler que GCO est une entreprise sénégalaise, filiale du groupe Eramet. Elle est spécialisée dans la valorisation d’ilménite, rutile, leucoxène et zircon. La mine et les deux usines de transformation sont en service depuis 2014. Le projet a réussi une succession de défis humains, techniques et sociétaux ayant permis de valoriser les ressources naturelles, en partenariat avec les autorités du pays et les communautés locales.