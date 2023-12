Gestion et utilisation efficace de la Zakat au Sénégal : Les acteurs veulent mettre en place un cadre institutionnel solide

« Les aspects multidimensionnels de la Zakat et son rôle dans le développement socio-économique ». Tel est le thème de la 1ère édition du forum international sur l’institutionnalisation de la Zakat au Sénégal, qui s’est ouvert ce mardi 5 décembre 2023, à la salle de conférence de l’UCAD II, à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre de deux jours (5 et 6 décembre) est organisée par le cabinet Global Islamic Finance & Transactions (GIFT), en partenariat avec la Haute Autorité du Waqf (HAW), le Fonds Sénégalais pour la Zakat (FSZ) et l’Association de Solidarité pour le Développement du Hikma. Elle se tient également en visioconférence pour les participants à l’étranger.









« Cette institutionnalisation de la Zakat ne se limite pas à une question religieuse »





Ce forum international sur l’institutionnalisation de la Zakat au Sénégal vise à rassembler des acteurs clés, des experts, des universitaires, des structures étatiques, des organisations de la société civile et les communautés musulmanes afin de discuter et de promouvoir la mise en place d’un cadre institutionnel solide pour la gestion et l’utilisation efficace de la Zakat. Son objectif ultime est de renforcer la solidarité nationale et de favoriser le développement économique et social du pays.





Selon son initiateur, ce grand rendez-vous de la finance sociale islamique est un espace d’échange et de partage au profit de l’institutionnalisation de la Zakat. « Ce forum est un espace où nous pouvons partager des expériences, discuter les meilleures pratiques et explorer des moyens novateurs pour de l’institutionnalisation de la Zakat pour le bien-être de nos nations. Cette institutionnalisation de la Zakat ne se limite pas à une question religieuse. C’est aussi une stratégie de développement économique et social. C’est donc une invitation à repenser nos politiques publiques, à explorer des moyens ou des partenariats innovants entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Ensemble, nous pouvons tracer la voie vers une prospérité partagée », a expliqué Abdoulaye Lam, Président directeur général de GIFT.





Il a ainsi encouragé les participants à en profiter pleinement, à engager des discussions animées, à élargir leurs réseaux et à forger des alliances fructueuses, pour faire avancer la cause de la Zakat dans nos pays et contribuer à un monde plus juste, plus prospère et plus équitable. Pour Abdoulaye Lam, la Zakat, en tant que pilier fondamental de l’islam, offre une opportunité exceptionnelle pour relever les défis de la pauvreté mais aussi de l’inégalité dans nos pays.





« Il apparaît nécessaire de pousser la réflexion afin de trouver les meilleures méthodes pour une collecte efficace,… »





Le représentant du Directeur général de la Haute Autorité du Waqf, pour sa part, a soutenu que la Zakat, au-delà d’être le troisième pilier de la foi musulmane, est un instrument de la finance sociale islamique qui, de façon fondamentale, se veut un véritable système de sécurité sociale visant à asseoir les bases d’une société juste, bénéficiant à l’ensemble des citoyens et favorisant à la répartition équitable des richesses. « La Zakat offre des opportunités intéressantes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C’est ainsi qu’elle permet la réduction de la pauvreté à travers les distributions en espèces et en nature mais également la réduction des inégalités en ce qu’elle transfère systématiquement la richesse des plus nantis vers les plus démunis », a souligné Amadou Ngom. Avant d’ajouter que la contribution de la Zakat dans les programmes de lutte contre la pauvreté est particulièrement attendue au niveau de l’incidence sur la réduction de la pauvreté et des inégalités.





« Au regard des défis institutionnels et organisationnels ainsi que des enjeux économiques liés à cet instrument de solidarité, il apparaît nécessaire de pousser la réflexion afin de trouver les meilleures méthodes pour une collecte efficace, une distribution efficiente des fonds Zakat dans notre pays conformément aux règles édictées par la législation islamique », a d’emblée soutenu le conseiller technique du Dg de la HAW.





A ce titre, le représentant de Racine Ba a rappelé que la gouvernement du Sénégal, pour tirer profit des avantages de la finance sociale islamique, a adopté en 2015 la loi n°2015-11 du 6 mai 2025, relative au waqf, et la création d’une autorité administrative indépendante en charge du waqf. Et le recours à cet instrument permet grâce au waqf public monétaire de mettre en place un programme dénommé « Waqf CMU Daara » visant la prise en charge sanitaire dans la durée de 100 000 ndongo daara, leurs maîtres coraniques et les ndeyu daara.





« La Zakat offre des atouts dans l’instauration d’une plus grande justice sociale et de l’inclusion financière »





Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux au nom de la ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Cheikhou Oumar Ndiaye est revenu sur les atouts de la Zakat dans l’instauration d’une plus grande justice sociale et de l’inclusion financière. Elle mérité, pour lui, « une grande attention pour une adhésion forte marquante ».