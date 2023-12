Gestions des inondations 2023: les ministres Serigne Mbaye Thiam et Issakha Diop tirent un bilan positif

La gestion des inondations en 2023 a été une réussite. C’est ce qui est ressorti de la réunion du Comité National de Gestion des Inondations (CNGI) organisée par la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ( DPGI). Cette rencontre co-présidée par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop a permis de tirer un bilan positif.« Il convient de noter avec satisfaction qu’au Sénégal, les actions mises en œuvre par l’ensemble des structures compétentes ont permis de maîtriser les inondations sur toute l’étendue du territoire national, au point que pour la première fois depuis plusieurs années, le besoin de déclencher le plan ORSEC ne s’est pas fait sentir », a affirmé le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.









Les résultats sont obtenus grâce à l’harmonisation des interventions et l’anticipation. Fort des bons points, le Ministre a exhorté les différentes parties prenantes à maintenir cette approche. « C’est donc le lieu d’insister sur la pertinence du Comité national de Gestion des Inondations qui constitue un cadre d’échanges entre les acteurs, mais également un espace pour promouvoir la synergie et l’efficience dans l’utilisation des ressources financières et des moyens d’intervention. En tout état de cause, grâce à ce dispositif de mutualisation, les actions initiées en amont par l’Etat, les réalisations effectuées par les structures opérationnelles et la prise en charge des urgences dans le cadre de la Matrice d’actions prioritaire, ont contribué à atteindre de grandes performances dans la réduction de la vulnérabilité des populations », a laissé entendre le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.





Le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop a abondé dans le même sens. Pour ce dernier, l’anticipation, l’approche communautaire sont entre autres les facteurs qui ont permis aux différents services d’assurer une bonne gestion de l’hivernage malgré des pluies exceptionnelles. Pour chaque région, les gouverneurs et préfets ont fait le point notamment sur les projets et travaux d'assainissement des eaux pluviales, sans omettre d’évaluer les dispositifs mis en place pour éviter ou alléger la souffrance des populations en période hivernale.