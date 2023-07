Gorée / Fermeture symbolique de la porte du non retour: une journée mémorable

Pour panser psychologiquement les douleurs et commémorer les blessures que renferme chaque coin de mur de la Maison des esclaves de Gorée , l’initiative de fermer symboliquement la porte du voyage sans retour a été portée. Ce 21 juillet, la Scen’Afrique de concert avec la Ville de Dakar a procédé à la fermeture du "door of no return". Un moment symbolique marqué par la présence d’afro-descendants, des autorités sénégalaises et d'acteurs culturels et coutumiers.









Pour faire de la Maison des Esclaves, symbole de tragédie, un lieu de réconciliation et d’apaisement des cœurs, les frères africains et afro-américains se sont donnés la main.





«Ce festival annuel de fermeture de la porte du voyage sans retour c’est pour dire au revoir à la fatalité, aux atrocités et aux douleurs, que ce soit l’esclavage, la colonisation, la pauvreté, toutes les douleurs que l’Afrique a eu à subir », a déclaré Rama Ata Guèye, présidente de Scen’Afrik.





Sous le rythme retentissant du ndeup, un protocole coutumier a été respecté afin d’invoquer les génies protecteurs de la presqu'île du Cap Vert à savoir Leuk Daour Mbaye, Mame Coumba Lambaye , Mame Ndiaré et Mame Coumba Castel.





« L’amour c’est au cœur de l’existant, c’est ce qui reste et qu’on ne peut pas enlever aux hommes et femmes et c’est ce qu’on a essayé de faire à ceux qui étaient ici. On leur a presque tout pris, leur humanité sauf l’amour », constate Harry Roselmack, le journaliste écrivain français .