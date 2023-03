Gorée : L’ASPT inaugure un système d’information en présence de Fatma Samoura

Le Sénégal trône incontestablement sur le toit du football africain ces dernières années. CAN, CHAN, CAN U20 et CAN des malentendants, aucun trophée n’a échappé au pays de la Teranga. Ce rayonnement, l’Agence sénégalaise de promotion Touristique (ASPT) souhaite en tirer profit. C’est la volonté du directeur général général de la structure, Pape Mahawa Diouf. Il a assisté à l’inauguration du terrain de football Souahibou Gaye sur l’île de Gorée aux côtés de Me Augustin Senghor et de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura.









“Le tourisme sportif est devenu important. Le Sénégal s’est doté d’infrastructures importantes, les autorités de l’Etat accompagnent le sport. Donc, des événements sportifs vont de plus en plus s’organiser au Sénégal comme c’est le cas de la Basketball Africa League en ce moment”, a-t-il évoqué.





Pour y arriver, l’ASPT a misé sur l’image de certains sportifs sénégalais de renom. A l’image du basketteur Gorgui Sy Dieng. Égérie principale de l’agence, l’international sénégalais semble s’investir corps et âme dans la promotion de la destination Sénégal.« On l’accompagne avec des moyens très minimes mais il ne l’attend pas. C’est quelqu’un qui travaille avec énergie pour rendre visible notre pays et faire venir des investisseurs », confie Pape Mahawa Diouf.





Cette journée a aussi été l’occasion d’inaugurer les signalétiques et le point d’information et d’orientation touristique à Gorée.





Le directeur de L’ASPT revient sur l’importance de ce projet : “Pour améliorer la culture de la Teranga. Ils sont sur le monument de la renaissance, ils sont à l’accueil à l’aéroport de Cap Skirring, ils seront prochainement à l’aéroport de Saint-Louis et à l’aéroport de Tambacounda. Ils sont aussi à l’aéroport international Blaise Diagne”.