Grand Magal : Serigne Khadim Gaydel sermonne les insulteurs du net et la classe politique

Serigne Khadim Lo Gaydel a profité de la célébration du départ en exil de Khadim Rassoul pour se prononcer sur la situation nationale. Le chef religieux invite la classe politique à l'apaisement et au pardon.



Pour lui, le président Macky Sall « doit arrêter d'opprimer l'opposition et œuvrer dans cet esprit dépassement et de pardon pour apaiser les ardeurs ». L'opposition doit être aussi dans cette même dynamique.



Serigne Khadim Lo Gaydel a pris la défense des chefs religieux qui sont victimes d'attaques sur les réseaux sociaux. "Borom Ndame" a sermonné les insulteurs du net à travers cette vidéo ci-dessous.