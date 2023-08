Grève de la faim : Ce que Serigne Mountakha recommande à Ousmane Sonko

Le khalife général des mourides a envoyé un message fort à Ousmane Sonko, par le biais des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a rassuré ses hôtes qu'il oeuvre pour un dénouement heureux dans l'affaire du maire de Ziguinchor. "Le patriarche de Darou Miname a recommandé à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim. Il lui a donné une bénédiction. Habib Sy et ses collègues sont chargés de délivrer le message et la commission du khalife", renseigne une source de Seneweb.





Après leur audience à huis clos avec Serigne Mountakha Mbacké, Habib Sy et Aïda Mbodj n'ont pas voulu dévoiler le contenu du message du khalife général des mourides devant la presse.





Toutefois, ces deux porte-paroles de la délégation de YAW ont confirmé que Serigne Mountakha leur a chargé de livrer un message et une commission au maire de Ziguinchor. "Nous sommes très contents de cette audience, parce que nous sommes venus pour lui parler de façon générale de la situation du pays, mais de la façon singulière la situation d'Ousmane Sonko, qui est une situation inquiétante, préoccupante", déclare Habib Sy.





Pour lui, le khalife général des mourides s'active pour trouver une solution dans l'affaire Ousmane Sonko. "Mais quand nous sommes venus parler avec le khalife pour essayer de voir avec lui quelles sont les possibilités de solution, il nous a fait comprendre, avec preuve à l'appui, qu'avant même notre arrivée, il était déjà là-dessus, parce que c’est une préoccupation forte pour lui. Ousmane Sonko, c'est son fils, son disciple et lui, en tant que représentant de l'islam, il parle au nom de tous les chefs religieux et toutes les familles religieuses du Sénégal", rapporte le porte-parole du jour de la délégation de YAW.





Les leaders de cette coalition de l'opposition demandent aux autorités de leur permettre de rendre visite à Ousmane Sonko pour lui remettre la commission et lui délivrer le message de Serigne Mountakha Mbacké. "Le khalife a fait poser des actes. De plus, il nous a chargés de transmettre un message au président Ousmane Sonko et il nous a remis une commission pour lui. Nous éprouvons des difficultés pour rendre visite à Ousmane Sonko depuis qu'il est à l'hôpital. Nous demandons aux autorités de nous faciliter la visite à Sonko. Nous sommes porteurs d'un message et d'une commission du khalife général des mourides", sollicite Habib Sy.