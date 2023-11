Guy Marius Sagna à Ismaïla Madior Fall: «Votre position sur la Palestine est ambiguë parce que...»

Face à l'escalade de la tension qui a prévalu au Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas du 7 Octobre dernier, la réaction du Sénégal qui préside (depuis 1975) le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, est jugé molle. Dans un communiqué de presse rendue publique le 8 octobre, le ministre des affaires étrangères déclare: « Le gouvernement de la République du Sénégal est gravement préoccupé par la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens et en Israël. Le gouvernement du Sénégal condamne le recours à la violence sous toutes ses formes et appelle à la retenue et à la désescalade. En sa qualité de président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réitéré son attachement à l’avènement d’un État palestinien viable, coexistant avec l’État d’Israël, chacun à l’intérieur des frontières sûres et internationales reconnues ».





Une position que le député Guy Marius Sagna juge «ambiguë». En effet, interpellant le ministre des affaires étrangères Ismaïla Madior Fall lors de l'examen du budget de son département, ce samedi 25 octobre 2023, a déclaré que si la réaction du Sénégal a été aussi molle c'est parce que: «Israël aide Macky Sall et son régime à espionner les opposants et instaurer la terreur dans ce pays. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal peine à afficher clairement sa position», accuse-t-il.