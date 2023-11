Guy Marius Sagna : « Les populations sont en train de mourir à petit feu à cause l’eau de la Falémé»

Lors de l'examen du budget du ministère des Mines et de la Géologie, ce dimanche à l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna a donné des informations alarmantes sur la qualité de l’eau de la Falémé.





“Le mercure et le cyanure utilisés pour l'exploitation des mines contaminent la nappe et l’eau qui est utilisée par ces populations, a-t-il renseigné. Elles sont en train de mourir à petit feu à cause de cette eau”.





M. Sagne indique que “cette mauvaise qualité de l’eau est à l’origine de plusieurs problèmes sanitaires dues à l'exploitation des ressources minières sur place”.