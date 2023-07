Guy Marius Sagna : «Macky Sall est le parrain de la criminalité financière»

Le Parti démocratique sénégalais a été enduré face «au banditisme d’État du président Macky Sall», selon Guy Marius Sagna. Le député a rendu un vibrant hommage à Karim Wade et ses collaborateurs qui ont fait face à "l’illégalité de la Cour de l’enrichissement illicite" . Il s'est exprimé en plénière, dans le cadre de la session extraordinaire.





À noter que les députés sont en train de statuer sur le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale qui implique le remplacement de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI).





Le député estime que «Karim Wade a été victime de banditisme d’État ; Khalifa Sall également».





À l’en croire, «Macky Sall et son gouvernement ont utilisé la CREI pour éliminer ces candidats et aujourd’hui, il est en train de poursuivre sa dynamique d’imposer au peuple ses décisions».





C’est d’ailleurs pour cette raison, dit-il, que les politiques ne doivent

pas accepter que «ces catalyseurs nous divisent». «Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas responsables de ce qui arrive à Ousmane Sonko. Supprimer la CREI est un aveu d’échec de la tentative de tuer tout candidat susceptible de faire face à Macky Sall et ses crimes économiques et financiers, parce qu’il est le parrain de ces magouilles qu’on note dans le pays depuis son accession à la magistrature suprême», a pesté le parlementaire.