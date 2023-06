Guy Marius Sagna : "Le livre blanc aurait dû être intitulé le livre du tyran"

Après les émeutes des 4, 5 et 6 juin au Sénégal, le gouvernement du Sénégal a remis aux différentes représentations diplomatiques un "livre blanc". Un document dans lequel l'Etat livre sa version des faits sur les violences meurtrières.





Mais d'après le député Guy Marius Sagna, ce livre blanc aurait dû avoir comme titre "le livre du tyran" et dans lequel on aurait dû évoquer "la séquestration du président Ousmane Sonko depuis deux semaines, de boucliers humains dont le plus jeune a 8 ans que nos forces de défense et de sécurité utilisent en violation flagrante", a-t-il ajouté.