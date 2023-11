Guy Marius Sagna se défoule sur le ministre Pape Malick Ndour: «Au lieu de passer votre temps à cirer les plateaux télé...»





Le ministre de la jeunesse et de l'emploi, Pape Malick Ndour était apparemment très attendu par les députés, en atteste le nombre important d'orateurs inscrits: 44. Cela témoigne certainement de l'intérieur que l'Assemblée nationale accorde à ce secteur (jeunesse et emploi) plongé dans une crise profonde.





Lors de son intervention, le député Guy Marius Sagna a peint en noir le bilan du président Macky Sall dans ce secteur. Il s'est défoulé sur le ministre Pape Malick Ndour qui assure la tutelle. L'activiste lui reproche de passer plus de temps sur les plateaux télévisés qu'à chercher des solutions aux problèmes des jeunes qui représentent plus de 76% de la population.





«Pour une fois, je suis d'accord avec vous quand vous dites dans votre document à la page 7 : 'cependant malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette frange de la population constituée de 76,75% de jeunes âgés de moins de 25 ans, les problèmes et les besoins persistent et soulèvent ainsi des questions liées à l'efficacité et à la pertinence des options politiques et stratégies jusque-là adoptées dans le secteur'», déclare d'emblée Guy Marius Sagna.









Le coordonnateur de Frapp a dénoncé que le gouvernement ait attendu 11 ans et à quelques mois de la fin du magistère du président Macky Sall pour enfin élaborer (en 2023) une politique de jeunesse.





«Un gouvernement qui ne crée pas plus de 30 mille emplois par an, alors qu'on a 300 mille demandeurs d'emplois par an. 30 mille en 5 ans c'est 150 mille emplois créés, alors que vous vous retrouvez avec 1,5 million de demandeurs d'emplois. C'est la preuve que vous n'êtes pas capables de régler ce problème. Vous avez tout donné aux entreprises étrangères, c'est normal que les entreprises sénégalaises n'arrivent pas à absorber tous ces demandeurs d'emplois. », critique-t-il.





Guy est formel: « c'est la faillite totale de Macky Sall et du PSE». Le ministre Pape Malick Ndour n'est pas exempt de reproche dans cet échec, selon lui. «Au lieu de passer votre temps à cirer les plateaux télé, vous auriez dû vous occuper de la jeunesse de ce pays», lance-t-il au ministre.