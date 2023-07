Hann Bel Air : l’Industrie des Boissons du Sénégal joue sa partition dans la lutte contre les inondations

L’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) joue sa partition dans la lutte contre les inondations. Elle a remis 5 motopompes d’une capacité cumulée de refoulement de 3.000.000 de litres par jour. La remise de ce matériel arrive à point pour la Mairie de Hann Bel Air qui n’est pas épargnée par le phénomène des inondations. Ces motopompes seront utilisées pour drainer certains points bas.









« Nous allons vers une période très difficile. Les inondations ne sont pas que compliquées en banlieue. Elles le sont dans beaucoup de villes de Dakar. Alors nous ne pouvons qu'encourager cela et encore une fois remercier la direction de l’Industrie des Boissons du Sénégal », a signifié le Maire, Babacar Mbengue.





Cette acquisition est arrivée à point car la municipalité s’apprêtait à décaisser de l’argent pour l’achat des motopompes. La mairie a magnifié la Responsabilité Sociétale d’Entreprise ( RSE).





« Il y a quelques jours de cela, nous étions en train de nous préparer à acheter des motopompes et dans les heures qui suivent Monsieur Sahili m’a appelé pour nous faire ce bon. Ceci pour vous dire que Coca-Cola est une entreprise sociétale qui fait de la RSE parce que nous ne les avons pas sollicités cependant ils nous ont donné un important matériel de lutte contre les inondations », se réjouit-il. L’autorité municipale a donné en exemple IBS et invite les autres industries et entreprises à s’inspirer de ce modèle d’action sociale.





« Nous sommes la commune la plus industrialisée et je pense que ce genre d’initiative ne peut que nous réconforter. Si on avait 20 entreprises qui faisaient le même geste, il y aurait un gros impact sur le cadre de vie, l’amélioration des conditions de vie des populations », lance le maire de la commune de Hann Bel Air.







Auteur de ce soutien dont la valeur est inestimable pour les habitants de Bel Air , Rouda El Sahili , Directeur général de l’Industrie des Boissons du Sénégal ( IBS). Il est revenu sur l’importance que la société de boisson accorde aux bien-être des populations.







« L’Industrie des Boissons du Sénégal ( IBS) est une entreprise qui croit fermement à son rôle sociétal. A ce titre, nous avons réfléchi sur quelle action entreprendre pour le bien-être de nos communautés », dit-il.





Les inondations ont des effets néfastes sur les plans économique, social, sanitaire.