Harangue du coach à Fatou Pouye : Quand la rage de Moustapha Gaye a failli perdre les Lionnes

Connu pour son tempérament sur le banc des Lionnes, Moustapha Gaye, sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal, garde toujours ce caractère d'un technicien qui impose à ses joueuses le respect strict des consignes données.





Ce mercredi, face au Cameroun en quart de finale de l’afrobasket 2023, qui se tient au Rwanda, le coach des Lionnes a encore fait parler de lui. Il a déversé sa bile sur une de ses protégées, Fatou Pouye.





Les faits se sont déroulés dans les derniers instants du troisième quart alors que les Lionnes menaient par 57-52. Moustapha Gaye, qui n’était pas content du non-respect d'une consigne de son ailière, est allé la retrouver sur le parquet à la fin du quart temps pour lui faire des remontrances de manière très acerbe. Un acte que la joueuse n’a pas aimé. Fatou Pouye restera sur le banc jusqu’à la fin du match.





Ce geste que Moustapha qualifie de ‘’fait de jeu’’ a, semble-t-il, secoué le mental des joueuses, car elles seront menées cinq minutes plus tard par 65-63. Mais Aya et ses partenaires parviendront à tenir le coup pour revenir à la marque et remporter le match par 80-77.





En 2015, Moustapha Gaye avait aussi fait parler de lui avec un geste brutal sur Ramata Dahou.





