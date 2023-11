Hausse du budget du ministère du Développement communautaire : Le justificatif de Mamadou Moustapha Ba

Le ministre des Finances et du Budget a expliqué les points saillants du budget du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale. Il est examiné ce dimanche à l’Assemblée nationale.



Les allocations budgétaires s'élèvent à 163 889 470 318 FC FA avec une hausse de 38 750 032 251 31 % en valeur relative avait prévu 125 139 438 167 F CFA en valeur absolue. Pour justifier la hausse, Mouhamadou Moustapha Bâ a souligné le renforcement des crédits de l'Agence de la Couverture maladie universelle à hauteur 8,5 milliards, dont 4,5 milliards matérialisant l'engagement du gouvernement dans le cadre de la Couverture sanitaire universelle (CSU), tout en précisant que dorénavant, c'est le terme approprié, et 4 milliards au titre des arriérés du programme. Il ajoute toujours concernant la hausse que la deuxième raison est justifiée par l'inscription de 4 milliards au titre de la gestion 2024 pour le Projet d'appui à la protection sociale adaptative (PAPSA), tandis que la troisième est au renforcement des crédits du PNBSF pour un montant de 4 milliards, pour prendre en charge tous les frais liés au transfert inhérent à la valorisation du montant de la bourse et de son extension aux titulaires de la carte d'égalité des chances. De même, il a souligné que la quatrième raison de cette hausse s'explique par l'augmentation des crédits alloués à PROMOVILLES à hauteur de 4 014 285 714 F CFA. Enfin, il précisera que la cinquième raison est justifiée par le renforcement des crédits du PUDC pour un montant de 4 milliards 735 millions F CFA.



Mouhamadou Moustapha Ba a expliqué qu'en cours de gestion, le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale a bénéficié en 2023, d'une rallonge de 33 milliards 425 millions. Cette rallonge a été répartie entre le PROMOVILLES (4 milliards), le PUMA (3,4 milliards), la reconstitution du stock de sécurité alimentaire pour 250 millions, les bourses de sécurité familiale (14 milliards) et le CMU (11,6 milliards) avec un taux d'exécution de 96 %.



Le ministre souligne « que rapportés aux crédits initiaux, des augmentations substantielles ont été notées pour ces programmes. PROMOVILLES se retrouve avec 121 %. PUMA 156 %, Bourses de sécurité familiale 100 % et PUDC 80 %, a-t-il ajouté. La véritable création de richesse est d'abord celle qui permet de la redistribuer a par ailleurs expliqué le ministre des Finances et du Budget pour justifier l’affectation de la moitié du budget aux groupes vulnérables. « Créer de la richesse c'est mettre l'accent sur la croissance, la valeur ajoutée qui permet de payer les salaires, d'investir, de payer les taxes et d'effectuer un ciblage pour faire des subventions », dit-il.