Hôpital pour enfants de Diamniadio : Eiffage Concessions au Sénégal offre une unité de rééducation fonctionnelle

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) n’est pas un vœu pieux chez la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA). La preuve a supporté la construction d’une unité de rééducation fonctionnelle à l’Hôpital d’enfants de Diamniadio. Le coût de l’infrastructure est de 36 millions de francs CFA. L’ambition affichée, c’est d’offrir entre autres services la kinésithérapie pour au 6700 patients en moyenne par an.



Eiffage à travers le concessionnaire « Autoroute de l’avenir », se préoccupe du bien-être des populations sénégalaises plus particulièrement des communes traversées par l’infrastructure.



Construit sur une superficie de 270m2, les travaux du bâtiment ont duré un mois. C’est une belle œuvre architecturale. Elle est admirée par le personnel comme Mamour Diop. Ce dernier est admiratif de la transformation des conteneurs en bureaux et en salles de soins adaptés à l’environnement.



Au total, 4 conteneurs recyclés vont faire office de 3 salles de consultations / soins et de 5 bureaux ainsi que des toilettes.



C’est un ouf de soulagement pour M. Diop qui se souvient des difficultés d'antan causées par une exiguïté des locaux depuis 2014. « Nous avons souvent des problèmes d’investissements au niveau des hôpitaux alors que de manière séquentielle nous avons une multiplication par 10 du nombre de patients », fait-il remarquer.



Pour sa part, le Secrétaire général de la SECAA Sa, Pathé Ndoye, la particularité de cet aménagement réside sur le recours à l’économie circulaire avec le recyclage de conteneurs, une technique plus adaptée à la géologie du sol de Diamniadio. « Cette solution s’inscrit également dans le cadre de la réduction de l’empreinte carbone de nos activités mais également de la protection des ressources naturelles », a ajouté Pathé Ndoye.



Cette preuve d’engagement pour le développement communautaire a été saluée à sa juste valeur par le personnel de santé ainsi que par le ministère de la Santé et de l’Action sociale représenté par Dr Ousmane Dia.