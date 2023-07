Hôtel «Les Filaos» de Saly : Toute la vérité sur la mort dans une piscine d'un enfant de 7 ans

Samedi 15 juillet 2023, sera sans doute un jour inoubliable pour les parents de Nabary Badji. Ce dernier, âgé de 7 ans, est mort ce jour-là par noyade à la piscine de l’hôtel « Les Filaos» de Saly. Ils étaient là-bas pour passer le week-end en famille avec des collègues, une sortie qui se fait chaque année. Mais pour cette année, ces moments de bonheur se sont terminés en malheur.





D’après plusieurs médias, au moment des faits, le père n’était pas sur les lieux et la maman était scotchée sur son téléphone. D’après des collègues des parents de l’enfant qui étaient sur les lieux, ces informations sont des affabulations et ça leur fait très mal, surtout au père de la victime qui a 60 ans ou plus, qui a eu des enfants tardivement. Mr et Mme Ndoye, racontent la vraie version des faits après avoir démenti l’information.