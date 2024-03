[8 mars] Huit chansons en l'honneur des femmes !

Battantes elles ont toujours été. Fortes ? Oui, elles le sont ! Leur rôle de Mère ? Elles l’assument pleinement. Épouses ? Une prérogative qu’elles endossent sans messes basses.





Travailleuses ? Un défi quotidien !





Étant le socle même de la société, les femmes sont certes couramment célébrées. Néanmoins, une attention particulière, en cette journée du 08 mars leur est consacrée. Ce, à l’issue de cette journée internationale de la femme, Seneweb vous propose une playlist composée de 08 (huit) mélodies, exaltant la bravoure des reines du jour.





Coumba Gawlo Seck « Femme objet »





Cette somptueuse réalisation de Christophe Tardy parue en 2009 dévoile une Coumba Gawlo Seck vêtue d’un somptueux costume de féministe. Avec une gestuelle digne d’une femme de Nder, celle-ci rend un vibrant hommage à toutes ces dames de fer, qui sont plus que conscientes de leurs forces. Elles, qui ne sont en aucun cas « handicapées » par leur corps de femme. Ces dames, savent se faire respecter ! Conscientes qu’elles ne sont guère vulnérables comme le pensent certains hommes, ces « Woman King » savent en outre qu’elles ne sont point dépourvues de discernement.





Aline Sitoe Diatta, Ndatté Yallah, Rosa Park, Taytu Betul, Radhia Haddad, Aicha Hech-Chenna, Nefertiti, les amazones du Dahomey, pour n’en citer que cela, ont à jamais marquer leurs empreintes à travers l’histoire.





Alors gente dame, relevez la tête !









Jahman Xpress « Ndeye »







Ndèye, une brave dame. Ndèye, celle-ci court de gauche à droite afin de satisfaire les besoins de sa famille. Cependant, Ndèye n’est guère épanouie. Son ménage plus qu’instable, elle le partage avec un mari qui ne voit aucunement ses efforts. Ce ménage, il est soupoudré d’un manque de considération envers elle. D’ailleurs, la gifle n’a jamais manqué au rendez-vous, lorsqu’elle s’aventurait à imposer un niet face à cette fâcheuse situation. La résilience était son arme. Pour elle, il faut tenir bon, au moins pour sa progéniture. Son plus grand rêve est de les voir grandir et réussir. Hélas, la flamme de la bougie, ne survécut guère face à la force du vent….





Hommage, à toutes les Ndeye.









Viviane Chidid Ndour « Yeureum Djigueen »





« Les violences conjugales » !





Un sujet qui revient encore et encore. Plus que traumatique, c'est une expérience. D’ailleurs, chaque année, plus de 223 milles femmes âgées entre 18 à 75 ans en sont des victimes. Hélas, les enfants issus de ces ménages eux aussi, en ressortent la plupart du temps avec d’importants traumatismes. Pourtant, dans notre société, bon nombre de femmes se battent contre ces souffrances. Elles endossent cette situation, au détriment même de leur santé mentale.





Tout de même Messieurs, la Femme est un Bijou du Créateur !









Aida SAMB « Daling Koor »







Au Sénégal, pour être une « Daling Koor » Ndrl : Une femme appréciée par sa belle-famille, il faut impérativement être une Battante. Une femme qui laisse derrière elle sa famille pour rejoindre le domicile conjugale, qui prends sur elle et gère les conflits entre belles sœurs, qui supportent les « caprices » d’une belle-mère, qui arrive à gérer convenablement son ménage sans pompes ni trompettes, qui cherchent à apaiser les tensions entre les membres de sa belle-famille, en bonne « Diegou pousso », cette femme, elle mérite d’être honorée.









Ismaëla Lo « Toutes les femmes sont des reines »







Ce refrain d'Isamaëla Lo est toujours d'actualité. Car oui, toutes les femmes sont des reines. Nonobstant leur majestuosité, cette beauté pleine de grâce et de grandeur qu’elles dégagent se sent à des milliers. Toutefois, « ce que tu n’as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes », Ismaela Lo.









Mia Guissé « Ideu »







A toutes ces femmes divorcées, qui se battent afin de contenir sans sourciller, le regard scrutateur de la société, dans ce titre, Mia Guissé vous demande de ne point succomber.





Vous êtes fortes. Dans ce cas, ne vous m’éprenez guère ! Votre toute nouvelle version de vous-même doit scintillez de mille feux. Une épreuve, on se doit de l’accepter avec amour et dévotion !









Dieyla « Diayouleen »







Mesdames, ici, Dieyla vous rappelle à quel point vous êtes uniques.





Dans ce cas, « Diayouleen » ! Ndlr : Souriez avec fierté. Quant aux pas de danse, esquivez les !









2Face Idiba « African Queen »







Très bonne journée de la femme à toutes les dames. Aux « Africaines Queen », particulièrement.