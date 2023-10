IFTM Top Resa : Le Sénégal à l’honneur d’un panel sur le tourisme de proximité

Le salon IFTM Top Resa se poursuit. Le Destination Sénégal consolide son positionnement sur son principal marché émetteur de touristes. Les voyagistes et les entreprises de tourisme prennent d'assaut le stand du Sénégal à la recherche de collaboration pour davantage commercialiser les expériences touristiques du pays de la Teranga.





Le Sénégal était à l'honneur d'un panel sur le tourisme de proximité. L'expertise sénégalaise dans ce segment de marché est citée en exemple. En marge du Salon IFTM Top Resa, la délégation sénégalaise a rencontré sous la présidence de l’Ambassadeur du Sénégal en France ,El Hadji Magatte Seye, des sénégalais et des africains de la diaspora autour de l'initiative Taamu Sénégal. Plusieurs bons de voyages, offres de séjours au Sénégal et billets d'avion ont été offerts aux influenceurs et membres de la diasporas.