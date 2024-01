Inauguration BRT : Une révolution de la mobilité urbaine

Après plus d’un tour d’horloge, le parcours inaugural du Bus Rapid transit (BRT)effectué par le président de la République, Macky Sall, a pris fin à la station de la place de la Nation. Sur le lieu, prestations d’artistes, chants et danses des militants, et spectacle de son et lumière ont accueilli le chef de l’Etat.









Ce dimanche 14 janvier 2024, un « nouveau saut vers le Sénégal moderne » a été réalisé selon M. Sall. Construit sur un linéaire de 18,3 km, le Bus Rapid Transit, qui traverse 14 communes de la capitale dakaroise, « conforte dans la nouvelle ère de révolution du transport de masse qui règle les difficultés d’aujourd’hui et anticipe sur les problèmes de demain ».







Ces bus « 100% électrique » apportent ainsi une réponse à l’encombrement de Dakar qui abrite près de 4 millions d’habitants selon les récentes données de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de déplacements qui était de 7,2 millions en 2015 sera de 14,5 millions en 2035 », a affirmé le président de la République.





Le BRT va ainsi permettre la prise en charge du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité « organisée, régulière, sécurisée et confortable » et réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar qui se fera en 45 minutes.





Revenant sur la sécurité des Bus Rapid Transit, le président de la République a annoncé qu’une « compagnie spéciale de la police nationale est déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus mais également des infrastructures et des équipements ainsi que la fluidité du transport ». Macky Sall a, par ailleurs, appelé les populations dakaroises à protéger ce bien public « des casseurs ». Parce que selon lui , « un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs ».





S’agissant du contenu local, le BRT a permis de fournir 1000 emplois directs. En plus, un master interuniversitaire en transport et mobilité numérique sera créé pour offrir aux jeunes de « nouvelles opportunités de formation et d’emploi dans différents corps de métiers du transport moderne ».





Des bus respectueux de l’environnement





Le BRT est aussi un projet vert. Avec zéro émission polluante, les bus éviteront l’émission de 59 milles tonnes de co2 par an. Selon le document de présentation du BRT, « 1,8 million de tonnes de CO2 évitées sur 30 ans, est l’équivalent de 260 mille voitures en moins sur la route ». Les 23 stations sont alimentées à l’énergie solaire. Ainsi, des dispositions seront prises pour « l’électricité à partir du solaire afin d’assurer l’alimentation du BRT » a promis le chef de l'État.