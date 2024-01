Inauguration du BRT: Le centre d’exploitation et de maintenance de Gadaye, un joyau technologique

"Sunu BRT"', l'expression est gravée sur la devanture des dizaines de bus aux couleurs du Sénégal et alignés sur un grand hall. En début de soirée de ce dimanche 14 janvier 2024, le dépôt et centre de maintenance de Gadaye (département de Guédiawaye) a été inauguré par le président de la République, Macky Sall en présence du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye.





Bâti sur une superficie de six hectares, le centre est constitué d’un poste « névralgique qui constitue la communication entre les bus et le centre de maintenance », a affirmé Mamadou Ndao, directeur de l’Ageroute avant d’ajouter que « 13 postes satellites sont installés dans le centre pour alimenter les bus » qui sont « 100% électrique ». Quant à la prise en compte de l’orientation sur la gestion de l’environnement. « Nous utilisons beaucoup d’eau dans ce centre de maintenance. Cette eau est recyclée afin de booster le système de plantation vert », a-t-il indiqué..