Incendie au marché Boucotte de Ziguinchor : Le feu maitrisé, mais les pertes matérielles et financières sont énormes

Le marché Saint-Maur-des-Fossés de Ziguinchor, plus connu sous le nom de marché Boucotte, a été la proie d’un incendie d’une rare violence, aux aurores. Après plusieurs heures de combat avec les flammes, les pompiers, aidés par les commerçants et les riverains, ont pu maitriser le sinistre. Le manque d’eau, la configuration anarchique de certaines cantines du marché ont entravé l’intervention rapide des soldats du feu. Illustrations : des commerçants ont même fait usage des eaux des égouts pour éteindre le feu.







Pour l’heure, aucune information quant à l’origine du feu, mais pertes matérielles et financières sont énormes.





Amadou Diallo, conseiller du quartier Boucotte-Est, est témoin du sinistre. Pour lui, « l’incendie a commencé par le flanc droit, du côté ouest » du marché. Après les différentes alertes par SMS des riverains, le conseiller du quartier s’est empressé d’arriver sur les lieux. Sur place, Amadou Diallo a constaté l’ampleur de l’incendie. « Un drame qui rappelle un mauvais souvenir », dit-il.





Cet incendie a surpris tous les commerçants du marché. Aïssatou Diallo, qui tient une table au marché Saint Maur, dit avoir été réveillée par son grand frère. Déboussolée, la commerçante n’a eu que ses yeux pour constater et regarder les flammes consumer les cantines de la place dite « Roukou disquette » où les étales et les légumes ont quasiment tous étaient consumés par le feu.





Des pertes énormes





Pour l’heure, difficile d’estimer les pertes, a laissé entendre Assane Diédhiou, l’adjoint au maire chargé de la santé et de la citoyenneté. L’autorité municipale nous apprend qu’une évaluation chiffrée des dégâts sera faite dans les heures prochaines heures. Mais Amadou Diallo est d’avis que les dégâts sont très importants à vue d’œil.





La modernisation du marché Saint-Maur s’impose





Ce drame remet sur table la question de modernisation du marché, surtout pour faciliter les interventions des sapeurs-pompiers. « Il y a un problème d’aménagement du marché. Si aujourd’hui on a eu des difficultés à venir à bout des flammes, c’est parce que les pompiers n’ont pas pu accéder à l’intérieur du marché », déplore l’adjoint au maire.





Selon Assane Diédhiou, la première des choses à faire est de revoir la configuration du marché pour aménager des accès en cas d’incendie. Les bouches d’incendie obstruées par les commerçants doivent aussi être libérées.





La commerçante Aïssatou Diallo, elle, demande aux autorités municipales et gouvernementales de réglementer les marchés, dont Saint-Maur. De mettre des gardiens pour alerter en cas de problème et surtout installer et disposer des bouches d’incendie pour faciliter l’accès à l’eau.





Les problèmes d’incendies graves des marchés peuvent être évités, selon le conseiller du quartier de Boucotte-Est. Pour Amadou Diallo, les plans standards des marchés modernes doivent être poursuivis, avec la mise en place de bouches d’incendie modernes afin de permettre l’intervention des premiers volontaires avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.





Une réunion de crise annoncée





L’adjoint au maire chargé de la santé et de la citoyenneté a évoqué la nécessité d’une réunion de crise, suite à ce drame. Selon lui, elle va se tenir avec les délégués du marché via l’association des commerçants pour trouver des solutions immédiates à l’occupation anarchique pour un drame pareil. Cette réunion fera l’état des lieux et aboutira à des actes de libération des axes et voies occupés illégalement par bon nombre de commerçants.





À signaler que depuis quelques jours, des opérations de déguerpissement des chaussées occupées par des marchands ont été menées aux abords du marché Boucotte.