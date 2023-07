Incendie au marché Zinc : Abdou Karim Fofana aux côtés des victimes pour la recherche de solutions durables

Le Ministre du Commerce de la Consommation et des PME, Monsieur Abdou Karim Fofana est venu apporter son soutien et réconfort aux commerçants et vendeurs victimes de l’incendie du marché zinc. C’était le week-end dernier. Le Ministre a effectué une visite pour s’enquérir de la situation des sinistrés et voir comment apporter des solutions qui s’imposent et surtout comment dans l’avenir prévenir les risques d’incendies.





Cette recherche de solutions durables se fera de manière consensuelle. En conséquence, le Ministre est aussi à l’écoute des commerçants pour ce qui concerne la proposition de réponses.





Au cours de cette rencontre, il a rendu un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers qui ont abattu un travail remarquable pour éteindre l’incendie et circonscrire les dégâts. Il a d’ailleurs invité les commerçants à éviter les branchements clandestins.





Selon le délégué du marché plus 150 cantines ont été ravagées par les flammes, les pertes sont estimées à 400 millions de Franc CFA. Les commerçants ont sollicité l’appui du gouvernement afin de reprendre leurs activités.