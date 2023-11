Inégalité de traitement entre les maires et leurs adjoints : Le cri du cœur de Mame Diarra Fam

Les inégalités dans les indemnisations des élus territoriaux étaient au cœur des débats, lors de l'examen du budget du ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, ce mercredi 29 novembre à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés se sont faits l'avocat des adjoints au maire qui perçoivent une modique indemnité de 50 000 F CFA là où les maires reçoivent un salaire compris entre 300 000 F CFA (pour les maires de commune), 500 000 F CFA (pour les maires de commune chef-lieu de département) et 900 000 F CFA (pour les maires de ville et de commune chef-lieu de région).