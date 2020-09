Inondation du site de Hann-Maristes : Le Dg de Senelec fait le point et rassure les clients

Les fortes pluies qui sont tombées à Dakar et sur l’ensemble du territoire national le week-end dernier ont causé des dommages aux populations. En effet, après les six victimes notées au moins, elles ont inondé le site de la Société nationale d’électricité (Senelec) de Hann-Maristes (Dakar), entrainant du coup l’arrêt des machines du fait que l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Il s’agit ici, de l’un des plus grands sites du pays qui a été construit depuis 1979 et qui abrite le poste de Haute tension (Ht) de Hann. Lequel alimente plusieurs localités de la capitale sénégalaise, à savoir : les Parcelles assainies de Dakar, Pikine, Guédiawaye, les Sicap Liberté, Sacré-Cœur, les HLM, entre autres.Face à cette situation, le Directeur général de Senelec a effectué, ce lundi 7 septembre 2020, une visite sur les lieux. Ce, pour constater de visu les dégâts et rassurer les clients de Senelec, notamment ceux de Dakar sur les mesures qui ont été prises.«Je voudrais rassurer les Sénégalais qu’aujourd’hui, nous avons un système électrique dont le niveau de résilience a été considérablement amélioré. La preuve est que, malgré l’arrêt total de ce poste de Hann-Maristes depuis hier vers 13 heures, on n’a pas enregistré de délestages profonds. Et on a mobilisé des hommes et des femmes qui ont travaillé toute la nuit, avec le soutien considérable du groupement des Sapeurs-pompiers qui nous ont été d’un grand apport, pour pomper et évacuer les eaux. Une motopompe d’une capacité de 750 mètres cube/heure a été mobilisée sur place. Et C’est pourquoi vous voyez aujourd’hui que l’eau a été évacuée dans les locaux», rassure Pape Mademba Bitèye à l’issue de sa visite guidée, en compagnie des directeurs et responsables de Senelec.Et d’ajouter : «Maintenant nous attendons que le niveau de l’eau continue de baisser pour qu’on puisse remettre le poste en marche car, l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage».Selon lui, cette situation qui s’est produite est «exceptionnelle» car, ce sont les eaux de pluie venant de la Zone de Captage (Grand-Yoff) qui ont complètement englouti le site.Pour pallier à une pareille situation dans l'avenir, le Dg de Senelec renseigne que la société, dans les meilleurs délais, va trouver un schéma de secours. Lequel, pour lui, consistera à «disposer elle-même d’un système de pompage» des eaux pluviales au sein du site.