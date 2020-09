Inondations à Saint-Louis : Le calvaire sans fin des populations touchées

A l'instar de plusieurs localités du pays, pas mal de quartiers de Saint-Louis sont encore submergés par les eaux de pluie. Ce, suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur la vieille ville.





A Guinaw Rails, par exemple, zone la plus touchée de Saint-Louis, le spectacle est tout simplement désolant. Dans ce quartier situé à quelques centaines mètres du fleuve, plusieurs maisons, rues et ruelles sont dans les eaux, au grand désarroi de la population qui ne sait plus où donner de la tête.