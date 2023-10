Inondations à Touba : Les insoutenables images et le cri de détresse des sinistrés

Plusieurs maisons et des artères de Ndamatou, de Keur Niang et de Guiranène sont envahies par les eaux pluviales. Ces habitants de ces quartiers de Touba ne savent plus à quel saint se vouer.

Face à la presse ce mardi, ces pères et mères de famille interpellent les autorités compétentes. Les sinistrés sollicitent également l'intervention du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour résoudre la problématique des inondations.





