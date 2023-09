Inondations a Touba : Quand les pèlerins assistent à des spectacles surprenants

À 24 heures du Magal de Touba, les pèlerins vivent un véritable calvaire à cause de la pluie qui a fait beaucoup de dégâts. Des routes sont impraticables. Charrettes, voitures et motos ont des difficultés pour se déplacer.

Les pèlerins qui viennent d'arriver sont sans voix face à ce spectacle désolant. "C'est difficile, il y a beaucoup d'eau et il est difficile de se déplacer ", nous explique-t-on.





À quelques mètres des maisons inondées, cette dame exprime son désarroi : "Toute la maison est inondée. Difficile de passer le Magal ici. Nous allons nous déplacer pour fêter le Magal ailleurs. Les conditions ne sont pas réunies."