[Reportage] Inondations : Keur Massar n’a pas encore sorti la tête de l’eau

Keur Massar n’est pas encore sorti de l’auberge. Les premières pluies ont fait déborder les deux bassins entraînant les inondations des quartiers Abdoulaye Diop et Double Less. Ces inondations découlent en partie du non achèvement des travaux selon les sinistrés. En conséquence, ils réclament la livraison des ouvrages dont les travaux ont été lancés en 2021.





« Contrairement à la société Henan Chine qui a réalisé à 100% les travaux des bassins de rétention des Parcelles Assainies de Keur Massar, ce n’est pas le cas pour une société sénégalais attributaire d’un autre lot », comparent nos interlocuteurs. Ils regrettent que malgré ces impacts négatifs, les sinistrés n’ont pas bénéficié de mesures d’accompagnement de la part des autorités. En attendant, la mise en service des ouvrages, ils réclament le recours au système de pompage avec des motopompes.





Personne ne remet en cause l’utilité des bassins de rétention dans une zone inondable. Toutefois, certains ne manquent pas de relever leurs revers. S’ils ne sont pas sécurisés, ils peuvent être à l’origine d’autres accidents pouvant provoquer des décès ou à l’origine des maladies.





D'après le collectif chargé de la lutte contre les inondations à Keur Massar, un enfant de 12 ans y avait trouvé la mort en 2022. C’est pour cela que les habitants exigent avant tout leur sécurisation pour prévenir les noyades des enfants.





" Une société sénégalaise avait entamé les travaux sans pour autant ériger des murs de protection pour nos enfants qui jouent aux abords de l'ouvrage. La conséquence, l’année dernière, un enfant de 12 ans a perdu sa vie dans le bassin. Maintenant, nous voulons que les autorités sachent que cette année, nous n'allons pas accepter cela. Aucun enfant ne perdra sa vie cette année dans ces bassins », ont lancé le collectif des habitants.









Les habitants de Keur Massar disent ne pas comprendre le retard accusé par une société sénégalaise au moment où l’entreprise chinoise Henan Chine a de son côté réalisé tous ses travaux. Ces sinistrés souhaitent une résiliation du contrat avec l’entreprise sénégalaise.





Pour l’histoire, le chef de l’Etat, Macky Sall suite à des inondations de grande ampleur, 2018, 2019, 2020 avait décidé d’investir davantage pour lutter contre les inondations. C’est dans ce but que l’Agence de Développement Municipale (Adm) a entrepris la mise en œuvre de la phase 2 du Projet de Gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique. Le coût avoisine 11 milliards de francs CFA. Les sinistrés attendent avec impatience l’impact des ouvrages.