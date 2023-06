[Spécial Tabaski] Insécurité, peur, déficit de moutons : Le casse-tête des Dakarois

À quelques jours de la fête de Tabaski, il est difficile de trouver un mouton à bon prix. Un tour dans certains points de vente de Dakar nous renseigne sur les coûts élevés des bêtes et le manque de moutons. De Soumbedioune à Sahm, en passant par les deux voies de Fass et de la Liberté 6, les ruminants ne sont aussi nombreux que l’année passée. Ce qui s’apparente à un déficit de moutons dans la capitale sénégalaise.











Ici à Soumbedioune, on trouve des moutons de race. Matar est un éleveur trouvé sur place ; il nous fait le point. «Nous avons des Ladoumes que nous avons élevés. Il y a également nos amis qui étaient partis chercher des moutons, mais ils sont revenus les mains vides».





Chaque année, l’État subventionne l’aliment de bétail. Mais les vendeurs que nous avons approchés disent n’avoir rien reçu. «Jusqu'à présent, nous n’avons rien reçu, contrairement à l'année dernière», nous explique Matar, avant d’évoquer le manque de sécurité.





« Nous n’avons pas assez de sécurité pour échapper aux vols récurrents de bétail. C’est nous-mêmes qui gérons la sécurité. Nous avons des difficultés pour trouver de l’eau. Un problème d’électricité se pose également».





Matar s’inquiète de la situation actuelle. «On n’a jamais vu une fête de Tabaski comme ça. D'habitude, à cette période, Dakar était inondée de moutons. Mais cette année, vous voyez que le mouton se fait rare. Les gens ont peur à cause des récentes manifestations. Il y a des gens qui manifestent et d’autres volent», fulmine-t-il.





Quant aux prix, ils varient selon la taille et la race de la bête. «Les prix varient entre 250 000 et 3 millions. On voit très rarement des clients, mais il y aura un manque, parce que l'offre est inférieure à la demande", avertit le vendeur.





À Sam aussi, les problèmes sont récurrents, comme l’évoque ce vendeur de moutons. «Nous avons souvent un problème d'eau pour donner à boire à nos moutons. Parfois aussi, nous rencontrons des problèmes de sécurité, notamment la nuit, car il y a beaucoup de voleurs dans le quartier», s’inquiète Bassirou Ba. Il s'y ajoute, dit-il, qu’ils sont «obligés de rester 24 heures sans dormir, pour veiller sur la sécurité des moutons. Si tu dors une seconde, on les vole. Donc, vous voyez que c'est difficile pour nous».





Ainsi, ils réclament plus d’assistance pour leur sécurité, de la part des autorités de la commune.