Insolite-Un boeuf s’échappe de Séras et perturbe la circulation : Les témoins évoquent un animal “surnaturel”

Dans une vidéo, un bœuf qui s’est échappé de l’abattoir de Sogas (ex Seras) terrorise les automobilistes qui empruntent l’autoroute à péage. En effet, selon des sources de Seneweb, le bœuf en question devait être abattu. Toutefois le bovin a échappé à ses bourreaux. Ceux-ci avancent des explications surnaturelles.



“On devait abattre un bœuf à Seras par les bouchers. Mais il s’est enfui et a créé beaucoup de soucis. Il a pris le sens du péage et a bloqué la circulation. Nous avons tenté de le maîtriser mais c’était compliqué. Le boucher n’avait pas le courage de le retenir. “ raconte le témoin.



D'après la source ce n’était pas n’importe quel bœuf car il a été suivi de Seras jusqu’au croisement Cambérène.



“ Nous étions épuisés car nous n'arrivions plus à rattraper l’animal. Il a pris le sens interdit et a créé des embouteillages. Le bœuf a blessé le boucher”, confie-t-il.



Inquiets, les automobilistes font appel aux éleveurs (Sogas) afin d’éviter d'éventuels dégâts.