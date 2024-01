Intégration de la dimension genre dans la budgétisation : La fonction publique outille ses points focaux

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Transformation du secteur public a mis en place depuis 2022 la chaîne de politique de mise en œuvre, planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation (PPBSE). Avec l’appui du Projet de Renforcement institutionnel pour l’Equité et de l'Égalité de Genre au Sénégal (PRIEEG), le Ministère a organisé, ce matin à Dakar, un atelier de trois jours.









Il s’agit pour l’entité de mieux outiller ses points focaux sur l’approche d’intégration du genre sur toute la chaîne. « A un moment donné, on s’est rendu compte que nos principaux documents que ce soit la lettre de politique sectorielle, le document de programmation budgétaire, les rapports annuels de performance présentaient quelques fragilités du fait qu’ils ne prenaient pas en compte l’approche genre. C’est pour cela que l’appui du PRIEEG est important », a mentionné Madogal Thioune au nom de la Secrétaire Générale du dudit Ministère. « Cette formation permettra aux points focaux de disposer de connaissances clés qui leur permettront de mieux prendre en charge ce volet » a relevé Madogal Thioune.





Le PRIEEG est un projet qui vise à renforcer l'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques mises en œuvre au Sénégal par l'École nationale d’administration du Québec et financé par Affaires mondiales Canada. Il collabore avec cinq ministère clés que sont le Ministère de la Femme de la Famille et de la Protection de l’Enfance, le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération et le département des Collectivités territoriales.