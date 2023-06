Internet : Ismaila Madior Fall sépare le bon grain de l'ivraie

La Direction de la Protection Judiciaire et Sociale, a célébré la journée de l’enfant africain sous le thème : « Les droits de l’enfant dans l’environnement numérique ».





Le symposium a réuni ce jeudi les acteurs du secteur et la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Justice Garde des sceaux. Selon lui, dans le monde virtuel, "des acteurs mal intentionnés sont cachés derrière leurs écrans et claviers". "Ces individus se livrent à des pratiques moralement répugnantes, délictuelles ou criminelles. Ces pratiques, encore appelées cybercriminalité, vont du piratage de comptes (Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger …), en passant par le chantage à caractère sexuel, la pornographie, la pédopornographie jusqu’au vol d’identité. Ces agissements peuvent engendrer beaucoup de conséquences chez les personnes victimes", a listé Ismaila Madior Fall.





A l’en croire, l’addiction aux réseaux sociaux peut prendre des formes graves. « Dans bien des cas, elle peut être source de problèmes de santé, de difficultés scolaires, de troubles psychologiques, ou de comportement ». Internet regorge pourtant d'avantages qu’il faut savoir exploiter, considère-t-il. « Incontestablement, d’importants avantages auxquels nous sommes désormais habitués qui plus est, nous facilitent la vie, nos relations et le travail, comme jamais cela n’a été auparavant sont dans le numérique », explique le ministre. Il ajoute : « Internet a révolutionné la communication, la circulation des idées, la diffusion de l’information, le partage des connaissances et des savoirs, la conservation à l’infini de tout support documentaire numérisé. Internet nous permet de gagner de l’argent, d’acquérir des biens et services, et même, des produits ».

