Jean Louis Gasset, coach de la Côte d’Ivoire : “Le Nigeria a plus de talents que nous”

La Côte d’Ivoir affronte, ce jeudi, le Nigeria pour ce qui s’annonce comme l’un des chocs du premier tour. En conférence de presse d’avant match, le coach du pays organisateur a reconnu la supériorité individuelle du Nigeria. “Sur le papier, le Nigeria a plus de talents avec notamment Osimhen, a déclaré Jean Louis Gasset. Nous avons un collectif qui doit hausser son niveau de jeu. Nous allons proposer un match intense au Nigeria. Trouver plus rapidement nos attaquants et garder toujours le même état d’esprit du groupe”.









Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de leurs premières rencontres : la Côte d'Ivoire a battu la Guinée Bissau (2-0) alors que le Nigeria a été tenu en échec par la Guinée Équatoriale (1-1).