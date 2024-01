Jeu concours Lonase Bet: Trois parieurs gagnants suivront les matchs de la CAN en Côte d’Ivoire

La règle du jeu a été respectée comme d’habitude. La LONASE a procédé à la remise des billets d’avions Dakar-Abidjan aux trois gagnants qui ont participé au jeu concours LONASE Bet. A cette occasion, les trois gagnants Dénis André Paret, Amadou Bela Diallo et Ibrahima Lamine Fall ont exprimé leur satisfaction en donnant des détails sur le procédé qu’ils ont utilisé pour sortir gagnants du jeu concours.





La cérémonie a servi de cadre pour le Secrétaire Général de la LONASE, Monsieur Mamadou Guèye de revenir sur le but de la plateforme LONASE Bet. « La LONASE a initié ce jeu concours dans le but d’encourager et de récompenser les meilleurs parieurs qui font confiance à la plateforme pour leur donner la chance d'aller suivre la CAN en Côte d'Ivoire », a justifié Monsieur Mamadou Guèye.





Ce n’est que le début puisque la LONAS s’est engagée à supporter la prise en charge aller et retour de 10 parieurs. Ils iront suivre les matchs de la CAN en Côte d’Ivoire.





Selon Mr Guèye, 7 parieurs ont déjà décroché leurs billets d'avion. Le Secrétaire Général a informé qu'un autre tirage au sort est programmé le 05 février prochain pour les trois autres billets qui restent pour la finale. C’est pour cela qu’il a invité les parieurs à une participation massive afin qu’ils maximisent leurs chances d’être sélectionnés.





Le Secrétaire Général a profité de l’occasion pour transmettre le message de Abdourahmane Baldé, le Directeur Général de la LONASE. Ce dernier a salué les rapports de confiance que les parieurs ont envers l’institution.





En ce qui concerne l’accompagnement, le Secrétaire Général de la LONASE affirme que les parieurs qui auront la chance de décrocher ces billets d'avion seront mis dans de très bonnes conditions par la LONASE qui s'est engagée à assurer tous les frais une fois en Côte d'Ivoire.





Les détails dans cette vidéo.